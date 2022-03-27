Иерусалим, , 17:48 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию на Украине с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Иерусалиме, сообщила 27 марта канцелярия премьер-министра Израиля.

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«Премьер-министр Нафтали Беннет встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в своей канцелярии в Иерусалиме. Стороны обсудили ряд тем, в том числе кризис между Украиной и Россией и посреднические усилия Израиля в этом вопросе», — сообщила канцелярия.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, — в частности, улучшение отношений Израиля со странами региона.

По теме ядерной программы Ирана премьер-министр «вновь подчеркнул позицию Израиля относительно переговоров в Вене и ядерного соглашения, сделав акцент на несогласии Израиля с исключением Корпуса стражей исламской революции из списка террористических организаций» США.

Также Беннет «поблагодарил госсекретаря за его визит в регион, а также за поддержку Израиля американской администрацией и приверженность обеспечению его безопасности».

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