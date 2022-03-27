Брюссель, 27 марта, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В течение двух лет европейские страны смогут отказаться от поставок российского газа. Об этом 27 марта заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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В интервью телеканалу «Скай ньюс — Арабия» Боррель сказал, что «в течение двух лет Европа откажется от российского газа». Европейские государства, по его словам, стремятся разнообразить источники газа и снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его.

Кроме этого, для противостояния общим вызовам Европейский союз стремится сформировать специальную армию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во время международной конференции «Доха форум» в Катаре предостерег от появления союза между РФ и Китаем.

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