Москва, , 23:59 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о подталкивании Западом России к Китаю и возможном дисбалансе. Об этом она написала в своем telegram-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы нуждаемся в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене, — заявлял Боррель. — Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад.»

Боррель выразил опасение, что это может привести к невероятному дисбалансу.

«Я бы балансировку колёс им не доверила, а не то, что геополитики. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов», — написала представитель МИД РФ, назвав действия Брюсселя «лжедипломатией».