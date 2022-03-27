Москва, 27 марта, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В Совфеде предупредили Литву и Польшу, что устав НАТО не защитит их от адекватного ответа России на русофобские действия.

Council.gov.ru Андрей Климов

Следите за развитием событий в трансляции: «"Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"Хочется предупредить Вильнюс и Варшаву, что 5-я ст. Устава НАТО не защитит Литву и Польшу от незамедлительного адекватного ответа РФ на агрессивные русофобские деяния. Люди с нормальными мозгами давно бы вывели литовский и польский народы из роли заложников политики США в Европе и получали очевидные выгоды от своей географии — естественного моста между ЕС и РФ. Но пока в Варшаве и Вильнюсе царят такие же временщики, что довели Украину до нынешнего бедственного положения», — отметил сенатор Андрей Климов в телеграм-канале.

После распада СССР новая Россия среди первых признала независимость Литвы, но та в 2004 г. вступила в антироссийский блок НАТО и с тех пор создает РФ проблемы в калининградском транзите, зудит о территориальных претензиях к России и помогает вить в Вильнюсе крупнейшее на северо-востоке ЕС гнездо сбежавших из РФ активистов «пятой колонны», рассуждает парламентарий.

«Теперь из Вильнюса публично призывают к силовой смене власти в России. А НАТО насыщает Литву иностранными войсками, ударным оружием. Варшава же грезит руками литовцев добиться 100% сухопутной блокады европейского анклава РФ», — указал сенатор.

Он обратил внимание на то, что нынешняя шляхта уже публично вспоминает о претензиях не только на Западную Украину. Так, в Варшаве открыто заговорили об аннексии Калининградской области, отметил парламентарий.

«Первой жертвой их реваншизма может стать соседняя Литва», — уверен сенатор, напомнив, что она когда-то была младшим партнёром Королевства Польского, потом вошла в состав Российской империи.

Секретарь СНБО Украины Алей Данилов заявил, что «претензии Польши на Калининградскую область помогут Киеву противостоять России».

«Короче — рецидивист Байден не зря летал в Варшаву. Его смертоносные планы устроить восточноевропейский Афганистан стали с 27/03/22 ещё реальнее. Но на этот раз янки отсидеться за океаном будет куда сложнее. Дай Бог народу Америки побыстрее охладить пыл старика Джо, пока это не сделали другие, с гораздо более серьезными для Штатов последствиями», — предупредил Климов.

Читайте также:Politico: Байден объявил себя спасителем Европы и обманул ее