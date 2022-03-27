Вашингтон, , 16:23 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил себя «спасителем» Европы от энергетической зависимости от России, сообщает газета Politico.

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Отмечается, что глава Белого дома заявил, что Вашингтон готов помочь Евросоюзу избавиться от зависимости от российского топлива.

По словам источника газеты, поставить большие объемы сырья будет очень непросто: «придётся убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок, чтобы отправить СПГ в Европу».

Напомним, после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины США и ЕС ввели против России многочисленные экономические санкции. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что недружественные страны отныне должны приобретать российский газ за рубли.