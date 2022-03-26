Варшава, 26 марта, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Президент Соединенные Штаты Джо Байден считает, что экономика России сократится вдвое из-за введенных санкций.

Джо Байден

«Экономика на пути к тому, чтобы сократиться вдвое в предстоящие годы… Она вскоре не будет даже среди 20 крупнейших в мире», — сказал Байден в ходе визита в Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден, который прибыл в Варшаву, встретился на стадионе с украинскими беженцами.

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