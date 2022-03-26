Варшава, , 18:27 — REGNUM Президент США Джо Байден, который ранее прибыл в Варшаву, встретился на стадионе с украинскими беженцами. Об этом 26 марта сообщает пресс-пул Белого дома.

Джо Байден Ibtimes.com

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По последним данным, американский лидер посетил пункт приема беженцев, где пообщался с волонтерами и гражданами Украины.

Напомним, президент США Джо Байден прилетел 25 марта в Польшу. В состав американской делегации также входят глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен.