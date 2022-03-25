Пекин, 25 марта, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Мировое сообщество должно приложить усилия для скорейшего разрешения конфликта на Украине и наступления мира в регионе. Об этом 25 марта в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая и подчеркнул, что международное сообщество должно действительно добиваться мира и содействовать переговорам, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса и способствовать скорейшему возвращению Украины к миру», — цитирует слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР также подчеркнул, что Пекин готов и впредь играть конструктивную роль в этом отношении.

Читайте также: Китай заявил о сохранении независимой позиции по ситуации на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай, несмотря на давление со стороны США, неоднократно заявлял о том, что будет судить о ситуации на Украине и формировать свою позицию самостоятельно. При этом Пекин призывает к скорейшему решению конфликта на Украине путём переговоров.