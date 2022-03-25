Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Попытки Соединённых Штатов и их союзников с помощью санкций разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране не увенчаются успехом. Об этом 25 марта заявил российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя введение 24 марта нового пакета антироссийских санкций.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Это ещё один пример затемнения разума. Американские власти пытаются наказать депутатов Государственной думы за то, что они высказывают собственную позицию, не соответствующую установкам Вашингтона. Законодатели отстаивают национальные интересы России. Другого и быть не может», — подчеркнул он в сообщении в телеграм-канале.

По его словам, очередными ограничительными мерами Запад «преследует цель разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию» в России.

«Попирая собственные лозунги о свободе слова и демократии, американские власти хотят заткнуть рот всем несогласным», — отмечает российский дипломат.

При этом Антонов уверен, что серийные санкционные удары не достигнут своих целей.

«Поставить народ России на колени перед неправдой не получится. Никто не сможет принудить нас пожертвовать благом Родины ради того, чтобы угодить воле США и их союзников», — констатировал посол.

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При этом он посоветовал американским властям с такой же решительностью и бескомпромиссностью, с которой они вводят санкции против России, решать «многочисленных проблем собственного государства и не самоутверждаться за счет Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта министерство финансов США расширило санкции против России, введя ограничительные меры в отношении депутатов Государственной думы. Всего в санкционный список попали 328 депутатов Госдумы, а также ряд предприятий и компаний, связанных с российским оборонным комплексом. Среди прочего США внесли в свой санкционный список главу Сбербанка Германа Грефа.

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