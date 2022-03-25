Сеул, 25 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Republic of Korea Armed Forces Солдат армии Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у 2669 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 67 010.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 339 514 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 11 162 232.

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