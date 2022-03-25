Сеул, 25 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1727 человек. Об этом 25 марта сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

По состоянию на 00:00 25 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 936 970 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,6%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1497 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 467 812 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,7%.

«Бустерную» дозу получили 40 017 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 524 158 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 339 514 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 11 162 232.

Читайте также: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 11 млн