Вашингтон, 25 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Ряд российский компаний и граждан попали под санкции Соединённых Штатов. Как сообщили в Госдепартаменте США, ограничительные меря введены за связи с Северной Кореей.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

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«Соединенные Штаты сегодня объявили о санкциях в отношении пяти юридических и физических лиц, расположенных в России и КНДР, и одного юридического лица в КНР за деятельность по распространению в соответствии с Законом о нераспространении ядерного оружия в Иране, Северной Корее и Сирии (INKSNA)», — говорится в сообщении на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Так, в санкционный список за «передачу чувствительных материалов для ракетной программы Северной Корее» попали гражданин РФ Игорь Мичурин, компании «Ардис груп» и «Профподшипник». Ограничения будут действовать два года.

Также под санкциями вместе с российскими организациями оказались Вторая академия естественных наук Международного бюро КНДР и гражданин Северной Кореи Ри Сун Чоля.

«Эти меры являются частью наших постоянных усилий по воспрепятствованию способности КНДР продвигать свою ракетную программу», — подчеркнули в Госдепе США.

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Кроме того, США обвинили китайскую организацию Zhengzhou Nanbei Instrument Equipment Co. Ltd в поддержке Сирии оборудованием, «предоставление которого ограничено режимами по нераспространению химического и биологического оружия».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Белого дома заявил, что Соединённые Штаты намерены ужесточить санкции против Северной Кореи из-за проведенных КНДР ракетных испытаний. По его словам, министерство торговли объявит о новых мерах, призванных перекрыть доступ КНДР к зарубежным товарам и технологиям, которые позволяют им продвигать запрещённые оружейные программы.