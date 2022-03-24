Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Очередной запуск баллистической ракеты военными КНДР вызвал решительно осуждение со стороны США. Как заявила 24 марта пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Пхеньян должен немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Соединённые Штаты решительно осуждают КНДР за испытание баллистической ракеты большой дальности, — подчеркнула Псаки в опубликованном на сайте Белого дома заявлении. — Этот запуск является грубым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, без необходимости повышает напряжённость и риски дестабилизации ситуации в сфере безопасности в регионе».

По её словам, «это свидетельствует о том, что КНДР по-прежнему ставит свою программу создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет выше благополучия своего народа».

США заявили, что продолжают работать с партнёрами для оценки ситуации и призывают «все страны привлечь КНДР к ответственности за такие нарушения». А Пхеньян — сесть за стол серьёзных переговоров. При этом Псаки подчеркнула, что «дверь для дипломатии ещё не закрыта», но Пхеньян должен немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Объединённого кабинета начальников штабов, по меньшей мере один неопознанный снаряд был выпущен 24 марта Северной Кореей в сторону Японского моря. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Отмечается, что это уже двенадцатая демонстрация силы КНДР в 2022 году.

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что неопознанный снаряд, выпущенный с территории КНДР в сторону Японского моря, может быть межконтинентальной баллистической ракетой.

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