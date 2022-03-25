Москва, 25 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов комплекса «Искандер», уничтоживших базу подготовки иностранных наемников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Vitalykuzmin.net Искандер

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«Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» была уничтожена база подготовки иностранных наемников», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве рассказали, что ночью 21 марта был нанесён ракетный удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка. Объект был расположен в Ровенской области Украины.

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