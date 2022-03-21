Москва, , 11:25 — REGNUM Минувшей ночью нанесён ракетный удар по центру подготовки наёмников в Ровенской области Украины, сообщили 21 марта в Министерстве обороны РФ.

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В министерстве рассказали, что ночью 21 марта был нанесён ракетный удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка. Объект расположен в Ровенской области Украины.

В результате удара было уничтожено более 80 боевиков — наёмников и националистов.