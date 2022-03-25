Вашингтон, 25 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились не допускать использование Россией цифровых валют для уклонения от санкций. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили возможность введения новых санкций против России.

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