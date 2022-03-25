Брюссель, , 01:33 — REGNUM Лидеры стран Евросоюза и США обсудили возможность введения новых санкций против России. Об этом говорится в совместном заявлении Евросовета и Соединенных Штатов.

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«Рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции», — говорится в документе.

В заявлении говорится, что ЕС и США продолжат оказывать гуманитарную помощь европейским странам, которые принимают у себя украинских беженцев. Кроме того, Брюссель и Вашингтон намерены начать международные расследования по украинскому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден предложил заменить Россию Украиной в G20. Тем не менее он признал, что соответствующее решение должны принимать все члены «Группы двадцати».