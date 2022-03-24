Москва, 24 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Украина и страны Евросоюза превратилась в инструмент Соединённых Штатов, о самостоятельности и субъектности Киева говорить сегодня не приходится. Об этом 24 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Украина — инструмент, Украина — предмет, Украина — неодушевленное для США. Это была удобная история для того, чтобы реализовать свои планы. Поэтому когда мы говорим, кто по ту сторону, то, безусловно, не Украина. Украина — инструмент, и даже не Европы, Европа сама стала инструментом», — сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

Он уточнила, что если еще какое-то время назад Россия говорила о потере суверенитета у стран Евросоюза, то на сегодняшней день это положение уже где-то между жертвой и инструментом.

«Здесь уже ни о какой самостоятельности и субъектности речи не идет», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что своими антироссийскими санкциями страны Запада не придумывают ничего нового, а вспоминают «хорошо забытое старое», что уже в 30-х годах прошлого века проделывали власти нацистской Германии.

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