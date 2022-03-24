Москва, , 08:54 — REGNUM Своими антироссийскими санкциями страны Запада не придумывают ничего нового, а вспоминают «хорошо забытое старое», что уже в 30-х годах прошлого века проделывали власти нацистской Германии. Об этом 24 марта написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

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Как отметила российский дипломат, ранее британская газета «Гардиан» вместе с одной из т.н. «международных антикоррупционной некоммерческой организацией» выпустила «расследование» о зарубежной собственности 11 граждан РФ, что произошло ровно за день до саммита НАТО в Брюсселе и упомянутые в этом списке фамилии «совпадают со списком, который в 2020 году экстремистский «Фонд борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Навального направил президенту США».

Также Захарова уточнила, что все это происходит на фоне антироссийских санкций и анонсов новых подобных мер, а также многолетних попыток Москвы «вытащить на свет Божий беглое ворьё и террористов, которые в статусе «страдальцев» окопались в Британии», которые блокировал официальный Лондон.

«Очень напоминает события 80-летней давности: так называемую «аризацию хозяйства нации» в Германии. Тогда в развитие Нюрнбергских законов кабинет рейхсминистров ввёл санкции в отношении еврейских предпринимателей», — написала она в своем сообщении.

«Соответствующим распоряжениям правительства предшествовала активная медийная подготовка со стороны нацистской газеты «Народный обозреватель». После издания распоряжений евреи были поражены в экономических правах, а их имущество и деньги так или иначе осели в руках и карманах немецких предпринимателей», — добавила официальный представитель МИД РФ.

При этом Захаров уточнила, что и в то время, и сейчас институт частной собственности, который считается священным для капитализма, стал жертвой политической целесообразности.

«Тогда всё закончилось Холокостом и подвигом советских солдат, которые освобождали узников концлагерей», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индийская компания Indian Oil Corporation (IOC) закупила 3 миллиона баррелей российской нефти марки Urals.