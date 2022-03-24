Пекин, 24 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Североатлантический альянс распространяет ложные заявления, обвиняя Китай в якобы распространении лживой информацию об альянсе и Украине. Об этом 24 марта в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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«Обвинение Китая в распространении ложной информации по Украине само по себе является распространением ложной информации», — подчеркнул дипломат, добавив, что любая безосновательная критика и подозрения в адрес китайской стороны обречены на провал.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Китай всегда придерживался объективного и справедливого подхода, а также прикладывал активные усилия для содействия скорейшему прекращению огня и боевых действий, предотвращения гуманитарного кризиса, восстановления мира и стабильности.

«Позиция Китая соответствует чаяниям большинства стран. Время докажет, что позиция Китая находится на правильной стороне истории», — сказал Ван Вэньбинь.

Напомним, 23 марта на пресс-конференции в преддверии саммита глав государств и правительств Североатлантического альянса генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай распространяет ложь об альянсе и Украине и ставит под сомнение принципы безопасности в Европе. Он напомнил, что Пекин не осудил спецоперацию России на Украине и воздержался от голосования при рассмотрении соответствующей резолюции на Генеральной Ассамблее ООН.

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Как сообщало ИА REGNUM, Китай неоднократно заявлял о том, что будет судить о ситуации на Украине и формировать свою позицию самостоятельно. При этом Пекин призывает к скорейшему решению конфликта на Украине путём переговоров.

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