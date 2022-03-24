Рига, 24 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. 25 российских деятелей культуры не смогут посещать Латвию из-за активной поддержки действий властей РФ. Такое решение принял латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, сообщает пресс-служба ведомства.

Anastasiya Fedorenko Николай Расторгуев

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Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Никита Михалков, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Стас Михайлов и другие российские граждане включены в Латвии в список нежелательных лиц за «активную политическую поддержку действиям российских властей».

«Решение министра иностранных дел предусматривает введение запрета на въезд этих лиц в Латвию на неопределённый срок», — отметили в МИД Латвии.

Многие из артистов, попавших в чёрный список, участвовали 18 марта в концерте в Москве, посвящённом годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Латвии внесли в чёрный список певца Николая Баскова за поддержку специальной военной операции России на Украине.

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