Рига, , 11:15 — REGNUM Российский певец, народный артист России Николай Басков внесен в Латвии в чёрный список за его поддержку специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса. Об этом 26 февраля сообщил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс на своей странице в соцсети Twitter.

Эдгарс Ринкевичс Saeima

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«На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики», — написал он в своем сообщении.

Также Ринкевичс добавил, что власти Латвии считают неприемлемыми «пропаганду войны» и поддержку «российской агрессии против Украины» (так в Латвии называют спецоперацию ВС РФ по защите Донбасса — ред.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли населенный пункт Сигнальное в ДНР, выпустив по нему четыре мины калибром 120 мм.