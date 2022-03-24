Москва, 24 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. На полностью произведенной в России бумаге смогут печататься отечественные журналы. Об этом 24 марта заявил директор по индустриальным закупкам и бумаге Shkulev Media Holding Андрей Колосов.

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«Наш издательский дом (ИД) начал перевод изданий на печать в Россию с января 2014 года и полностью закончил этот процесс в феврале 2017 года. В настоящий момент у поставщиков услуг ИД есть остатки финской бумаги, заказанные под наши издания, а на последующие номера мы имеем возможность печататься на бумаге, произведенной в России», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Колосов отметил, что проблем с наличием мелованной бумаги для печати изданий холдинга нет, однако добавил, что имеются проблемы с ценообразованием на полиграфические услуги, так ка в них имеются валютные затраты, а также проблемы с формированием стоимости производимой в РФ тонны мелованной бумаги, «так как ее поставщики и производители привязываются к стоимости за тонну в евро».

«Тесная привязка к валюте очень сильно сказывается на себестоимости заказываемой продукции», — заключил директор по индустриальным закупкам и бумаге холдинга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач не исключил вероятность того, что республика может выслать российского посла из Варшавы.