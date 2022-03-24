Варшава, , 10:52 — REGNUM Польша может выслать российского посла из Варшавы. Такую вероятность на фоне обострения отношений Польши с Россией не исключил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Не исключено, что польская сторона потребует покинуть нашу страну также российскому послу в Варшаве Сергею Андрееву», — сказал в эфире радиостанции RMF FM Пшидач.

При этом он подчеркнул, что пока такое решение не принято.

«Не исключено, что оно будет принято в будущем», — указал замглавы польского МИД.

Он также добавил, что Варшава ждёт от России ответа на высылку из Польши 45 членов российского посольства. По его словам, в зависимости от того, какое количество польских дипломатов будет выслано, польская сторона оставляет за собой право «ответить в соответствии с требованиями, регулирующими дипломатию».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что получил в польском МИД ноту о высылке из Польши 45 российских дипломатов. Причиной стала деятельность сотрудник дипведомства, якобы не соответствующая Венской конвенции. Варшава заподозрила дипломатов в шпионаже, однако никаких доказательств и пояснений не представила.

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Как пояснила пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина, решение о высылке из Польши 45 российских дипломатов было принято Варшавой «в координации с союзниками». При этом, по её словам, власти Польши не принимали решения о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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