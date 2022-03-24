Москва, 24 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС России доставили жителям пригорода Чернигова гуманитарную помощь, сообщили 24 марта журналистам в Минобороны РФ.

Chernigiv-rada.gov.ua Чернигов

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В военном ведомстве уточнили, что люди получили продуктовые наборы, средства гигиены, детское питание, бутыли с питьевой водой. Военные медики провели осмотр жителей, нуждающимся оказали первую помощь и передали лекарства.

Людям, пожелавшим покинуть населённый пункт, помогли эвакуироваться военные полицейские ВС России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны заявили о массовых грабежах, которые украинские вооружённые формирования устроили в Чернигове, Сумах и Запорожье.

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