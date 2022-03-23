Москва, , 22:16 — REGNUM Командование украинских вооруженных формирований устроило массовый грабёж в городах Чернигов, Сумы и Запорожье, сообщил 23 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Разграблению, отметил он, подвергаются жилые дома, частные и государственные организации, а награбленное вывозится на западную Украину в захваченных автомобилях почты и скорой помощи.

«Кроме того, наряду с физическим уничтожением населения в Чернигове, Сумах и Запорожье командиры националистических батальонов устроили массовый грабеж жилых домов, государственных и частных организаций. Для вывоза материальных ценностей в сторону западных границ Украины используют захваченные специальные автомобили скорой помощи и почты», — рассказал Мизинцев.

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