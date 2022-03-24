Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Петербурге зафиксированы компьютерные атаки на государственные информационные ресурсы города в сфере образования, здравоохранения, госуслуг, официальные сайты органов государственной власти. Для их отражения мобилизованы дополнительные силы специалистов в области компьютерной безопасности.

Publicdomainpictures.net Кибер-расследование

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин, который руководит городским оперативным штабом по обеспечению кибербезопасности.

По словам вице-губернатора, «в сложившейся напряженной обстановке увеличилась интенсивность компьютерных атак на российские информационные ресурсы». Целью таких атак является нарушение функционирования информационных ресурсов и сервисов, нанесение репутационного ущерба, прекращение функционирования важнейших информационных ресурсов.

Напомним, в конце февраля, начале марта сайты правительства, Заксобрания, других органов власти Петербурга, а также метрополитена, аэропорта и ряда других важнейших предприятий подвергались кибератакам и были временно недоступны.

Читайте ранее в этом сюжете: Сайты Смольного и петербургского Заксобрания недоступны пользователям

«В целях защиты информационных систем и ресурсов мы круглосуточно предпринимаем все меры по блокированию атак и нейтрализации угроз совместно с операторами связи», — сказал Станислав Казарин.

Для отражения киберугроз налажено круглосуточное дежурство технических групп оперативного реагирования, выделены резервные мощности для систем мониторинга информационной безопасности.

Кроме того, в Санкт-Петербурге приостановлены работы по обновлению иностранного программного обеспечения, страной происхождения которого являются США и страны Евросоюза, исключено их автоматическое централизованное обновление через интернет.