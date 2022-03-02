Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM Сайты правительства Санкт-Петербурга и Законодательного собрания города недоступны в Интернете. С нерабочими интернет-ресурсами органов власти 2 марта столкнулся корреспондент ИА REGNUM.

Технический сбой Justin

Если проблема с сайтом петербургского парламента появилась впервые, то в нерабочее состояние сайт Смольного приходит уже второй раз за неделю. В последний раз он был недоступен 28 февраля.

Изначально на сайте правительства Петербурге не содержалось никакой информации о сбое, то теперь посетителей уведомляют о проведении регламентных технических работ.

«В настоящее время сайт находится в стадии обновления информации. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в тексте.

Отметим, что проблемы в работе наблюдаются и у сайта администрации Ленинградской области. Главная страница сначала долго загружалась, но спустя несколько минут загрузка восстановилась. А при переходе по ссылке на сайт администрации на мобильных устройствах он оказывается недоступным.

Напомним, ранее более чем на 10 часов из строя был выведен сайт аэропорта «Пулково». В пресс-службе аэропорта ИА REGNUM сообщили, что причины сбоя уточняются.

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