Казань, 23 марта, 2022, 19:06 — ИА Регнум. В столице Татарии не состоится чемпионат мира по плаванию-2022. При этом даты проведения спортивного мероприятия останутся прежними, ведутся переговоры с новым потенциальным хозяином, сообщает 23 марта международная федерация плавания.

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«Сегодня бюро FINA также приняло решение о переносе проведения чемпионата мира FINA по плаванию (25 м) 2022 года в Казани (Россия). Запланированные даты 17−22 декабря 2022 года будут сохранены, и в настоящее время FINA ведет переговоры с потенциальными хозяевами о проведении мероприятия», — говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, руководство FINA подтвердило, что дисциплинарная комиссия возбудила дело против российского пловца Евгения Рылова за возможное нарушение правил FINA после его предполагаемого участия в митинге на стадионе «Лужники» в Москве.

В свою очередь федерация плавания России объявила о снятии российских спортсменов со всех соревнований FINA до конца года.

ИА REGNUM напоминает, в январе 2023 года в Казани должны были пройти Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады.

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