Казань, , 12:01 — REGNUM В столице Татарии в январе 2023 года планировали провести Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады, однако сореванования для лиц с ментальными отклонениями отменены. Об этом сообщается на официальном сайте международной организации.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С грустью, разочарованием и глубоким разочарованием Special Olympics International объявляет сегодня, что мы не будем проводить Всемирные зимние игры в Казани, Россия, которые должны были начаться 21 января 2023 года… Эта отмена разрушительна для нас, для наших спортсменов на Украине, для наших спортсменов в России и для наших спортсменов по всему миру, которые годами готовились к соревнованиям. Мы благодарны людям доброй воли в России и во всем мире, которые годами работали для того, чтобы эти Игры увенчались успехом, и пока Игры не состоятся, мы обязуемся продолжать работать с Программой Специальной Олимпиады сейчас и в будущем», говорится в сообщении.

При этом отмечается, что организация остается непоколебимой в приверженности спортсменам независимо от политических, национальных или других границ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, всемирные зимние игры Специальной Олимпиады должны были пройти в Казани с 22 по 28 января 2022 года. В связи с пандемией коронавирусной инфекции и распространением штамма «дельта», международная организация Special Olympics приняла решение перенести их на январь 2023 года.

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