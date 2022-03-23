Москва, , 14:53 — REGNUM Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не примет участия в чемпионате мира, который состоится летом 2022 года в Будапеште (Венгрия). Об этом 23 марта он написал в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Евгений Рылов Instagram.com/evgen.rylov2396

«Я отказываюсь ехать на чемпионат мира 2022 года этим летом», — написал Рылов.

Он подчеркнул, что сделал это в знак поддержки российских паралимпийцев и всех российских спортсменов, отстранённых от международных соревнований.

По его словам, теряя конкуренцию, спорт теряет развитие. Пловец отметил, что Пьер де Кубертен инициировал проведение Олимпийских игр, которые должны были объединять людей. Теперь федерации должны сделать выводы о том, в каком направлении они хотят развивать спорт.

Отметим, что российские пловцы имеют право участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, производитель экипировки для плавания Speedo остановил действие спонсорского контракта с Рыловым из-за его участия в митинге-концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, который прошёл 18 марта в «Лужниках».

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