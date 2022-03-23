Берлин, 23 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Правительству Германии неизвестно о том, чтобы против России готовился очередной масштабный пакет ограничительных мер. Об этом 23 марта заявил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Он подчеркнул, что Берлин постоянно наблюдает за санкционным режимом, адаптируем его.

«Но нет какого-то большого нового пакета, о котором я бы знал», — цитирует ТАСС Хебештрайта.

Напомним, после начала Россией военной спецоперации по защите Донбасса Евросоюз уже принял четыре пакета санкций в отношении Москвы и уже начал работу над пятым. Новые санкции могут быть введены в связи с тем, что, несмотря на предыдущие жёсткие санкционные меры, курс России в отношении Украины остался неизменным, а спецоперация на украинской территории не сворачивается. Из-за этого странам Европы предстоит обсудить вопрос ввода эмбарго на поставки нефти из России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс заявила, что ЕС продолжит политическую и экономическую изоляцию России, а также расширяя ограничительные меры в отношении российской экономики. Она добавила, что ЕС готовит «следующий сильный пакет санкций, который необходимо принять в срочном порядке».

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