Таллин, , 10:40 — REGNUM Европейский союз продолжит политическую и экономическую изоляцию России, заявила 22 марта министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс.

«Мы будем продолжать всесторонне изолировать Россию политическим и экономическим образом. ЕС расширяет ограничительные меры в отношении российской экономики», — цитирует ее пресс-служба министерства.

Она добавила, что ЕС готовит «следующий сильный пакет санкций, который необходимо принять в срочном порядке».

«Также я поставила вопрос о необходимости приостановить членство России в Совете ООН по правам человека, поскольку их деятельность никак не соответствует целям работы Совета», — добавила Лийметс.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала Россией военной спецоперации по защите Донбасса Евросоюз уже принял четыре пакета санкций в отношении Москвы. В настоящее время ведётся работа над пятым пакетом санкционных мер против России. Новые санкции могут быть введены в связи с тем, что, несмотря на предыдущие жёсткие санкционные меры, курс России в отношении Украины остался неизменным, а спецоперация на украинской территории не сворачивается. Из-за этого странам Европы предстоит обсудить вопрос ввода эмбарго на поставки нефти из России.