Москва, 23 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине проходит в строгом соответствии с планами и задачами. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Операция развивается и проводится в строгом соответствии с планами и задачами», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он не стал вновь перечислять цели спецоперации, заявив, что они хорошо известны.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цель российской спецоперации на Украине — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 марта. Пока переговоры между Москвой и Киевом идут тяжело. Украинские власти называют требования России неприемлемыми, при этом продолжают клянчить у зарубежных стран военную помощь и требуют новых поставок вооружения.

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