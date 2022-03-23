Москва, , 12:05 — REGNUM У жителей России имеются здоровье, дух и воля для защиты своей страны. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух, и воля защитить то, что мы сейчас защищаем, и обеспечить надежно и безопасность Российской Федерации», — сказал он.

Кроме того, Лавров отметил, что также граждане России в более, возможно, важной степени готовы защищать достойную жизнь желающих жить на Украине и при этом считать себя «представителем русской культуры во всех ее проявлениях, как это всегда было в соседних славянских странах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что то, что в данный момент происходит в мире связано не только с Украиной, а является попыткой США доминировать в нем.