Будапешт, 23 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Власти Венгрии не поддерживают введение ограничений на поставки энергоносителей из России, поскольку это может представлять угрозу для энергетической безопасности страны. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

U.S. Department of State Петер Сийярто

«Венгрия не виновата в том, что природный газ и нефть из России играют большую роль в энергоснабжении Венгрии, Центральной Европы и Европы в целом», — цитирует его Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Смйярто заявил, что новые санкции Евросоюза против России не повлияют на совместные проекты с Москвой, включая строительство АЭС «Пакш-2».

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Читайте также: Глава МИД Венгрии: новые санкции ЕС не повлияют на совместные с РФ проекты