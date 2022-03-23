Москва, 23 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России крупнейшие производители и дистрибьюторы лекарственных препаратов продолжают работать в плановом режиме, а на складах лекарства имеются в достаточном количестве. Об этом 23 марта заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

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«Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками рынка и не видит сегодня никаких рисков», — подчеркнула в беседе с РИА Новости Самойлова.

По её словам, временное отсутствие в аптеках тех или иных лекарственных препаратов связано «исключительно с нездоровым ажиотажем, когда люди в панике скупают годовые запасы препаратов, спрос на некоторые из которых вырос в пять — десять раз», а также небольшими задержками из-за нарушений в логистической цепочке.

«Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства есть. Кроме того, они производятся и отгружаются в значительно больших объёмах, чем в 2021 году», — подчеркнула глава ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что распространение ложной информации привело к тому, что на некоторые лекарства возник ажиотажный спрос.

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