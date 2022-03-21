Москва, , 13:30 — REGNUM Распространение ложной информации привело к тому, что на некоторые лекарства возник ажиотажный спрос. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил 21 марта на видеоконференции общественных приёмных «Единой России» и Минздрава.

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По его словам, поставки лекарственных препаратов в Россию продолжаются, это подтверждают все фармацевтические компании. Ажиотажный спрос вызван распространением недостоверной информации.

«В рамках ЖНВЛП-списка у нас регулируются цены, и эти лекарственные препараты мы получаем в стабильном формате», — сказал Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава заявил, что резкого изменения цен на жизненно важные лекарства в стране нет. Он призвал граждан не запасаться лекарствами впрок.

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