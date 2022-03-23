Москва, 23 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Замораживание странами Запада активов российского Центробанка является просто воровством. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО.

Mid.ru Сергей Лавров

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Как отметил Лавров, никто из прогнозирующих антироссийские санкции Запада не мог предположить, что там будут заморожены резервы Банка России.

«Это просто воровство», — сказал глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у жителей России имеются здоровье, дух и воля для защиты своей страны.