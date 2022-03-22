Бишкек, 22 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В столице Киргизии Бишкеке проходит митинг в поддержку военной спецоперации России на Украине, сообщает 22 марта РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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Отмечается, что в сквере имени Максима Горького собрались около 50 человек. Они держат флаги Киргизии и России, а также плакаты «Работайте, братья», «Мы за Путина», «Мы за мигрантов — мы за Россию».

Также есть несколько антизападных лозунгов: «Киргизия — не колония Запада» и «Мы против неоколониализма».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта сотни участников общественных организаций Болгарии в центре Софии, Варны и других крупных городов страны выразили поддержку спецоперации России по денацификации Украины.

Напомним, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.

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