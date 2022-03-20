София, , 17:57 — REGNUM Сотни участников общественных организаций Болгарии собрались в центре Софии, Варны и других крупных городов страны для того, чтобы выразить поддержку спецоперации России по денацификации Украины. Об этом 20 марта сообщает софийское издание «Монитор».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По предварительным данным, участники мероприятия выступили с призывом к болгарским властям отказаться от идеи поставок Киеву вооружений. Как утверждают очевидцы, в ряде районов активисты развернули плакаты с надписями «Долой нацистов!» и «Долой НАТО!».

«При этом многие демонстранты скандировали пророссийские лозунги», — говорится в заявлении МВД Болгарии.

Соответствующие акции не были согласованы с представителями местных администраций. В то же время региональная полиция не предпринимала попыток по разгону выступлений.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса специальной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Целью операции, отметил российский лидер, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.