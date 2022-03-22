Токио, 22 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал посла России в японский МИД. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на японское внешнеполитическое ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Это произошло на следующий день после решения Москвы прекратить переговоры по мирному договору с Токио на фоне санкций, введённых Японией в связи с ситуацией на Украине.

Японский дипломат вручил послу России в Японии Михаилу Галузину протест из-за решения России.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в МИД РФ заявили, что после введения Японией односторонних санкционных ограничений в отношении России политика Токио стала очевидно недружественной. В этой связи Москва не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору.

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В Японии такое решение России назвали недопустимым. При этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что Россия вряд ли бы нашла консенсус с Японией по теме Курильских островов, поэтому решение Москвы является «исторически оправданным, назревшими справедливым».

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