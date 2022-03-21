Москва, , 19:29 — REGNUM В опубликованном 21 марта официальном заявлении указано, что после введения Японией односторонних санкционных ограничений в отношении России политика Токио стала очевидно недружественной.

Япония

«С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры. Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — указано в заявлении МИД России.

Кроме того, отменяется режим безвизовых поездок граждан Японии на южные Курильские острова, прекращается диалог о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, а также Москва заблокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества.

«Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства», — подчеркивает МИД России.

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