Москва, 22 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Иностранные компании, ушедшие с российского рынка после начала военной спецоперации по освобождения Донбасса и на фоне санкций начали искать партнёров в России, которые будут управлять их активами в РФ, передаёт 22 марта РБК со ссылкой на источники в консалтинговых и инвестиционных фирмах.

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В настоящее время иностранный инвесторы ищут разные варианты — это и просто продажа, и сделки с возможностью в будущем возобновить работу. Отмечается, что заинтересованность в таких сделках проявляют обе стороны — и российские инвесторы, и иностранные компании.

Так, по данным инвестиционной компании Aspring Capital, в 2021 году по вопросу передачи управления активами партнёру в России не было зарегистрировано ни одного обращения. С начала 2022 года уже получено десять таких обращений и их число продолжает расти.

Как сообщало ИА REGNUM, поддерживают предложение запретить ушедшим иностранным компаниям работать в России, если они не вернутся до 1 мая 2022 года, 61% граждан РФ.

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