Москва, , 11:46 — REGNUM Поддерживают предложение запретить ушедшим иностранным компаниям работать в России, если они не вернутся до 1 мая 2022 года, 61% граждан РФ. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

ИКЕА MPD01605

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Основные аргументы — это возможность роста отечественного бизнеса в условиях низкой конкуренции и нелояльное к России поведение иностранных компаний, «предательство не прощается».

Не поддерживают предложение о возвращении ушедших из России иностранных компаний 23%. Их аргументы — жители России нуждаются в качественных зарубежных товарах и услугах, нет аналогов лекарств, нет качественной техники. Затруднились ответить 16% респондентов.

Опрос проведён 18—21 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ в общем опросе старше 18 лет в 373 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение запретить на 10 лет работу в России зарубежным компаниям, которые не вернутся на российской рынок до 1 мая 2022 года, выдвинул депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия»).

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