Лондон, 22 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Власти Гибралтара задержали суперъяхту, предположительно, принадлежащую российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, попавшему под санкции Великобритании. Об этом 21 марта сообщает Gibraltar Chronicle.

Яхта

«Сегодня капитан порта после консультации с главным министром (главой правительства Фабианом Пикардо), как ответственным за применение санкций, дал разрешение на вход в территориальные воды Британского Гибралтара судна, которое, как было подтверждено, подвержено задержанию после (иска), поданного ведущим международным банком в Верховный суд Гибралтара», — приводит издание слова представителя правительства.

Отмечается, что разрешение судну войти в воды Гибралтара было дано «в интересах кредиторов». Какой именно банк подал иск и почему, неизвестно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее яхта стоимостью $140 млн, принадлежащая крупному российскому бизнесмену, была арестована властями Испании.

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