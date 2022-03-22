Москва, 22 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. США своими действиями, направленными на ухудшение отношений с Москвой, не смогут помешать России адаптироваться к наложенным на неё санкциям. Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил журналистам 22 марта.

Mid.ru Сергей Рябков

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По его словам, отношения России и США находятся на грани разрыва. Что будет дальше, зависит от выбранной Вашингтоном линии. Накануне соответствующая нота протеста была передана американскому послу.

«Это не оказывает никакого влияния на нашу решимость адаптироваться к обстоятельствам, связанными с американскими санкциями, которые с их подачи ввели европейские сателлиты США», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также подчеркнул, что Соединённым Штатам следует отказаться от эскалации отношений с Россией и перестать поставлять Украине вооружение.

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