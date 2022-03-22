Москва, , 09:41 — REGNUM Соединенные Штаты должны отказаться от эскалации отношений с Россией и перестать накачивать Украину вооружением, заявил 22 марта журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

«Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, безусловно, правильная. Им (США) просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», — сказал Рябков.

Дипломат добавил, что отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Белый дом.

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Рябков также подчеркнул, что действия американский стороны никак не влияют на решимость России двигаться к достижению целей военной операции на Украине.