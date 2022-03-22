Нью-Йорк, США, 22 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Экстренная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине возобновит работу в среду, 23 марта. Об этом сообщается на сайте организации.

United Nations На пленарном заседании 75-й сессии ГА ООН

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Уточняется, что заседание начнётся в 10:00 (17:00 мск). Запрос о возобновлении сессии в письме на имя генсека всемирной организации ранее сделали США, Франция, Германия, Канада, Украина, Грузия и ряд других стран.

Планируется, что на рассмотрение будет вынесен проект резолюции, посвящённый гуманитарной ситуации на Украине и вопросам оказания экстренной помощи гражданскому населению.

Ранее проект резолюции по этому вопросу вынесли на рассмотрение СБ ООН Франция и Мексика, но он не был принят, поскольку не был согласован с партнёрами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением действий России на Украине. В документе содержались требования к Москве немедленно «прекратить применение силы против Украины» и вывести войска с территории этой страны. За проголосовала 141 страна, против — пять, воздержались 35 стран.

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