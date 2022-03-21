Москва, 21 марта, 2022, 21:48 — ИА Регнум. ВВП России по итогам 2022 года может сократиться на 8%, а в 2023 году — на 0,2%. Такой прогноз опубликовало 21 марта международное рейтинговое агентство Fitch.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

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В комментарии аналитиков агентства отмечается, что такое снижение показателя обусловлено санкциями, затронувшими банковскую систему и торговлю в России. При этом указывается, что реальное снижение ВВП страны будет зависеть от сроков проведения военной операции на Украине и продолжительности действия санкций.

Fitch также прогнозирует, что инфляция в России по итогам 2022 года достигнет 18%, а к концу 2023 года составит 15%.

Напомним, ранее Fitch понизило свой прогноз по росту мирового ВВП на 2022 год с прежних 4,2% до 3,5%, на 2023 год — с 3% до 2,8%.